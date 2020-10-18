ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الأحد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:42 ص
ترتيب الدوري الايطالي
ترتيب الدوري الايطالي
غدير أحمد
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أسدل الستار على مواجهات أمس من عمر مسابقة الكالتشيو الإيطالي، حيث انتهت معركة قمة الغضب ميلان والإنتر بفوز الأول بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة الرابعة.

استطاع زلاتان إبراهيموفيتش تسجيل هدفي ميلان في الأول الدقيقة 13 والتاني في الدقيقة 16، فيما حقق هدف الإنتر الوحيد اللاعب روميلو لوكاكو في الأنفاس الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وبعد تخطي ميلان عقبة الإنتر، تمكن من رفع رصيده إلي 12 نقطة في صدارة ترتيب الكالتشيو الإيطالي بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد الإنتر عند 7 نقاط ليحتل بهم المركز السادس.

وقد جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم كالآتي:-
1 – ميلان 12 نقطة
2 – أتالانتا تسع نقاط
3 – نابولي 8 نقاط
4 – يوفتوس 8 نقاط
5 – ساسولو 7 نقاط
6 – إنتر ميلان 7 نقاط
7 – هيلاس فيرونا 6 نقاط
8 – بينفينتو 6 نقاط
9 – سامبدوريا 6 نقاط
10 – روما 4 نقاط
11 – لاتسيو 4 نقاط
12 – جنوى 3 نقاط
13 – بولونيا 3 نقاط
14 – فيورنتينا 3 نقاط
15 – سبيزيا
16 – بارما 3 نقاط
17 – كالياري 1 نقطة
18 – كروتوني 1 نقطة
19 – تورينو 0 نقطة
20 – أودينيزي 0 نقطة



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