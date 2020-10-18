محمد عطية وميرنا الهلباوي يكشفان عن كيفية بدء علاقتهما

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أوضحت الكاتبة والمذيعة ميرنا الهلباوي، عن كيفية بدأ علاقتها بنجم ستار أكاديمي الفنان محمد عطية، مُشيرة إلى أن علاقتهم بدأت حينما كانا يعملان بإحدى محطات الراديو، بعدما أخبروها بأن هناك مقابلة مع محمد عطية، قائلة:" مكنتش أعرفه شخصيًا، و كنت لسه عملاله فولو، وده من 3سنين ونص".





بينما قال محمد عطية خلال لقائه مع ميرنا في برنامج "Et بالعربي" :"اللي حصل إن أنا روحت وكان معايا صاحبي اللبناني، وميرنا عجبتني جدًا، ولقيته بيقولي أنت هترتبط بميرنا، وأخدت رقمها وبعتلها واتساب، وبعيد عنك بلمح لتلاجة، وبعدين لقيتها اتخطبك".



وأضاف محمد عطية قائلاً:"رجعت بقى من لبنان ومكنتش أعرف أنها متوفقتش في خطوبتها، واتقابلنا عادي صحاب، وسألتها فين خطيبك، قالت لا ما خلاص قولتلها إيه ده مقولتيش ليه، وبعدين بعتلها أغنية بيني وبينك لعبد الحليم".



وأعربت ميرنا الهلباوي عن سعادتها الكبيرة بخطبتها للفنان محمد عطية؛ لأنه استطاع أن يُعيد لها إيمانها بفكرة الحب، وأنها وجدت فيه الشخص الذي كانت تبحث عنه طوال حياتها.