محمد عطية وميرنا الهلباوي يكشفان عن كيفية بدء علاقتهما

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


أوضحت الكاتبة والمذيعة ميرنا الهلباوي، عن كيفية بدأ علاقتها بنجم ستار أكاديمي الفنان محمد عطية، مُشيرة إلى أن علاقتهم بدأت حينما كانا يعملان بإحدى محطات الراديو، بعدما أخبروها بأن هناك مقابلة مع محمد عطية، قائلة:" مكنتش أعرفه شخصيًا، و كنت لسه عملاله فولو، وده من 3سنين ونص".


بينما قال محمد عطية خلال لقائه مع ميرنا في برنامج "Et بالعربي" :"اللي حصل إن أنا روحت وكان معايا صاحبي اللبناني، وميرنا عجبتني جدًا، ولقيته بيقولي أنت هترتبط بميرنا، وأخدت رقمها وبعتلها واتساب، وبعيد عنك بلمح لتلاجة، وبعدين لقيتها اتخطبك".

وأضاف محمد عطية قائلاً:"رجعت بقى من لبنان ومكنتش أعرف أنها متوفقتش في خطوبتها، واتقابلنا عادي صحاب، وسألتها فين خطيبك، قالت لا ما خلاص قولتلها إيه ده مقولتيش ليه، وبعدين بعتلها أغنية بيني وبينك لعبد الحليم".

وأعربت ميرنا الهلباوي عن سعادتها الكبيرة بخطبتها للفنان محمد عطية؛ لأنه استطاع أن يُعيد لها إيمانها بفكرة الحب، وأنها وجدت فيه الشخص الذي كانت تبحث عنه طوال حياتها.

أخبار تهمك

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ ساعتين و 12 دقيقة

"ليس من شأنها.. تعليق "الباز" على واقعة تعنيف محافظ الدقهلية لمديرة مدرسة (فيديو)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق ابتداء من 20 أكتوبر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 6 ساعات

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ ساعتين و 33 دقيقة

وائل الإبراشي: أنا أول من هاجمت أسامة هيكل وقلت إنه وزير الكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 19 ساعة

والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ يوم

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ يومين

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 13 ساعة

ستاذ مناعة يكشف توقيت دخول الموجة الثانية من كورونا لمصر

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:52 ص

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

04:48 ص

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

07:45 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي