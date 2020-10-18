فيتنام تعلن فقدان 22 جنديا في انهيار أرضي بإقليم كوانغ تراي

أعلنت السلطات في فيتنام، اليوم الأحد، فقدان 22 جنديا على الأقل خلال انهيار أرضي بإقليم كوانغ تراي في وسط البلاد، في ظل أسوأ فيضانات خلال عدة سنوات بالبلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

وأصدرت الحكومة الفيتنامية، بيانًا رسميًا قالت فيه إن الانهيار الأرضي ضرب ثكنات في وحدة تابعة للمنطقة العسكرية الرابعة بالجيش، وذلك بعد أيام من مقتل 13 معظمهم جنود، في انهيار أرضي آخر بإقليم ثوا ثين هيو.

وكانت أمطار غزيرة منذ مطلع أكتوبر الجاري، تسببت بفيضانات وانهيارات طينية، أودت بحياة 64 شخصا على الأقل، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.