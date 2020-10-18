فيتنام تعلن فقدان 22 جنديا في انهيار أرضي بإقليم كوانغ تراي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:37 ص
انهيار أرضي - أرشيفية
انهيار أرضي - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات في فيتنام، اليوم الأحد، فقدان 22 جنديا على الأقل خلال انهيار أرضي بإقليم كوانغ تراي في وسط البلاد، في ظل أسوأ فيضانات خلال عدة سنوات بالبلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

 

وأصدرت الحكومة الفيتنامية، بيانًا رسميًا قالت فيه إن الانهيار الأرضي ضرب ثكنات في وحدة تابعة للمنطقة العسكرية الرابعة بالجيش، وذلك بعد أيام من مقتل 13 معظمهم جنود، في انهيار أرضي آخر بإقليم ثوا ثين هيو.

 

وكانت أمطار غزيرة منذ مطلع أكتوبر الجاري، تسببت بفيضانات وانهيارات طينية، أودت بحياة 64 شخصا على الأقل، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيتنام فقدان 22 جندي انهيار ارضي

أخبار تهمك

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ يوم

والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق ابتداء من 20 أكتوبر

منذ أقل من ساعة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ يومين

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ ساعتين و 35 دقيقة

وائل الإبراشي: أنا أول من هاجمت أسامة هيكل وقلت إنه وزير الكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

"ليس من شأنها.. تعليق "الباز" على واقعة تعنيف محافظ الدقهلية لمديرة مدرسة (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ستاذ مناعة يكشف توقيت دخول الموجة الثانية من كورونا لمصر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الإعصار "برابيرون" يهدد عدة مناطق في اليابان

انهيار أرضي يسفر عن مصرع امرأة و7 أطفال في نيبال

مصرع 7 أشخاص فى إعصار بالفلبين

إجلاء آلاف الأشخاص بإقليم كاجوشيما اليابانى بسبب الأمطار الغزيرة

اليابان تحذر من المزيد من الأمطار والفيضانات

الأمطار الغزيرة تغمر اليابان بالفيضانات وسط مخاوف من تضرر مناطق جديدة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:52 ص

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

04:48 ص

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

07:45 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي