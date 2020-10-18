بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد الفوز على الوداد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
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عادت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي صباح اليوم الاثنين إلى القاهرة قادمة من المغرب عقب الفوز على الوداد بهدفين دون رد.

وحقق الأهلي انتصار ثمين على الوداد بثنائية نظيفة سجلها مجدي قفشة وعلي معلول في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.


ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة 24 ساعة، قبل الاستعداد لمواجهة العودة فى القاهرة يوم 23 من الشهر الجارى.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد يوم الجمعة المقبل في لقاء الاياب على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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