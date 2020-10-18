نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لمصطفى محمد





حرص مهاجم الزمالك السابق على تقديم الدعم لنجم القلعة البيضاء قبل مواجهة الرجاء البيضاوي مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال عبدالحليم في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" أتمنى لمصطفى محمد التوفيق، هو لاعب مجتهد ‏ومهاجم مميز ولديه قدرات فنية كبيرة".‏





وتمنى عبدالحليم تسجيل مصطفى محمد هدفاً في شباك الرجاء المغربي في ‏لقاء الأحد بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏





كما طالب العندليب، مصطفى محمد بضرورة استغلال أنصاف الفرص ‏والتركيز من أجل هز شباك الفريق المغربي.‏



