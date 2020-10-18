نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لمصطفى محمد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:08 ص
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
Advertisements

حرص مهاجم الزمالك السابق على تقديم الدعم لنجم القلعة البيضاء قبل مواجهة الرجاء البيضاوي مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالحليم في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" أتمنى لمصطفى محمد التوفيق، هو لاعب مجتهد ‏ومهاجم مميز ولديه قدرات فنية كبيرة".‏

وتمنى عبدالحليم تسجيل مصطفى محمد هدفاً في شباك الرجاء المغربي في ‏لقاء الأحد بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

كما طالب العندليب، مصطفى محمد بضرورة استغلال أنصاف الفرص ‏والتركيز من أجل هز شباك الفريق المغربي.‏

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عبد الحليم علي رياضة دوري أبطال افريقيا اخبار الرياضية

أخبار تهمك

وائل الإبراشي: أنا أول من هاجمت أسامة هيكل وقلت إنه وزير الكورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يدخل في مفاوضات للتعاقد مع نجم دجلة

منذ حوالي 11 ساعة

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الزمالك يدعم لاعبي الرجاء قبل مواجهة الأبيض في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ ساعة و نصف

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 12 ساعة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ يوم

"ليس من شأنها.. تعليق "الباز" على واقعة تعنيف محافظ الدقهلية لمديرة مدرسة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ ساعة

إشادة كبيرة من الكاف بنجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 4 ساعات

والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:48 ص

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

07:45 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

وائل الإبراشي: أنا أول من هاجمت أسامة هيكل وقلت إنه وزير الكورونا

07:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي