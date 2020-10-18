رئيس الوزراء العراقي: يجب ألا نستبق القرارات قبل التحقيقات في أحداث صلاح الدين

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
وكالات
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وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، منذ قليل، إلى محافظة صلاح الدين رفقة وزيري الدفاع والداخلية ورئيس الحشد الشعبي بعد أحداث السبت.

 

وقال رئيس الوزراء العراقي: "يجب ألا نستبق الأحكام والقرارات قبل إتمام التحقيقات في أحداث صلاح الدين"، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان رئاسة إقليم كردستان العراق، قال في وقت سابق إن إحراق مقار الحزب الديمقراطي في العاصمة بغداد اعتداء على التعايش السلمي.

 

وفي سياق آخر، قررت سلطات إقليم كردستان العراق، تمديد حظر التجول حتى العاشر من أبريل المقبل ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

 

وقد أعلن إقليم كردستان العراق، تسجيل ١٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

 

 وضمن جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا في العراق، أعلنت خلية الأزمة في محافظة كربلاء، أمس الاثنين، تمديد حظر التجول إلى 11 أبريل.

 

هذا وعقدت الخلية مؤتمراً صحفيا، وقررت من خلاله أيضاً إرسال ثلاثة أفواج أمنية ونشرها على المداخل الخارجية للمحافظة، من أجل منع دخول أي زائر"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

 

كما تقرر حجر الوافدين كافة خلال الزيارة الشعبانية من داخل وخارج المحافظة".

 

 

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العراق احداث صلاح الدين إحراق مقار الحزب الديمقراطي

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