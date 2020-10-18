أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بانتهاك الاتفاق الجديد لوقف إطلاق النار

تتبادل أرمينيا وأذربيجان الاتهامات، بانتهاك الاتفاق الجديد لوقف إطلاق النار، وشن هجمات جديدة على إقليم ناجورنو كاراباخ رغم الهدنة الإنسانية التي أعلنت في وقت سابق.

وأوضح تقرير قناة الغد أن موسكو كانت راعية ووسيطة لهذا الاتفاق، لكن سرعان ما تعرضت الهدنة لانتهاكات بعد توجيه أذربيجان ضربات جوية على القوات الأرمينية، والسلطات الأرمينية نفت مزاعم أذربيجان.

وقد اتهمت أذربيجان، الجيش الأرميني بخرق وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

وأفادت وكالات أنباء روسية، بأن وزارة الدفاع في أذربيجان، شنت عملية عسكرية عند "خط الاتصال" وهي منطقة ملغومة بشدة وغير مأهولة تفصل بين القوات المدعومة من أرمينيا وقوات أذربيجان في المنطقة.

ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة ناغورني قرة باغ المنشقة في أذربيجان والتي يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر القليلة الماضية.