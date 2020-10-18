موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:45 ص
موسيماني
موسيماني
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية أن الجنوبي أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي استقر على عودة ثلاث لاعبين من الإعارة.
وحدد موسيماني أسماء اللاعبين المعارين وهم : ناصر ماهر وعمار حمدي وأكرم توفيق وهم اللاعبين المعارين في الدوري المصري.
وأعرب المدير الفني الجنوب أفريقي عن إعجابه الشديد بالثلاثي المعار وطالب إدارة الأهلي بعودتهم على الفور.
وأعار مسئولو الأهلي أكرم توفيق إلى الجونة وناصر ماهر إلى سموحة وعمار حمدي إلى طلائع الجيش في يناير الماضي.
وأعطى مسئولو الأهلي موسيماني جميع الصلاحيات في اختيار الصفقات الجديدة بالإضافة إلى حسم ملف المعارين، حيث يملك المارد الأحمر مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين الذين يلعبون على سبيل الإعارة في الدوري المصري.
ويجري موسيماني في الوقت الحالي مقارنة بين مجموعة من اللاعبين الآخرين من المعارين لتحديد المميز من بينهم والأفضل لتنفيذ طريقته في الفترة المقبلة.

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