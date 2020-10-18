هل يفوز ميلان باادوري الإيطالي هذا الموسم؟.. إبراهيموفيتش يجيب

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:41 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الإيطالي، عن موقف الروسينيري من التتويج بلقب الدوري الايطالي الكالتشيو هذا الموسم.

ونجح اي سي ميلان في تحقيق الانتصار على حساب غريمه التقليدي انتر ميلان في ديربي الكالتشيو بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتحدث ابراهيموفيتش في تصريحات صحفية، "الفريق يلعب كل مباراة على حدة، نجحنا في الوصول إلى هدف الفريق هذا الموسم بالتواجد في البطولة القارية، وهدفنا في الوقت الحالي تحقيق الدوري ويمكننا فعل ذلك ولايزال الطريق طويلا".

وأضاف، " في الوقت الحالي اتدرب بكل قوة من أجل مساعدة الفريق زملائي مستعدون للمساعدة من أجل تحقيق اللقب، يجب أن تتدرب بنسبة 200٪".

وواصل، "مينو رايولا طالبني بالعودة إلي أوروبا من أجل تحقيق الإنجازات وعدت الي ميلان، لو كنت امتلك نفس إمكانيات اللياقة قبل 10 سنوات أؤكد لك أنه يستحيل أن يتم ايقافي، وفي الوقت الحالي كذلك لايستطيع احد مراقبين".

وواصل، " افتقدت حاسة التذوق بعد إصابتي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لكن اصررت على التواجد في ديربي ايطاليا".

وعن فوز فريقه بالديربي، أشار إلى أن ميلان كان جائع لتحقيق الانتصار بالديربي، خاصة وأنه لم يفز بالديربي خلال الأربع سنوات الماضية.

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