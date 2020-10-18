الغائب الحاضر.. احتفال مؤمن زكريا يسيطر على فوز الأهلي في كازابلانكا
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:39 ص
أمل الحلفاوي
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز أمام نظيره الوداد البيضاوي المغربي، بهدفين نظيفين على أرض الأخير في ملعب مركب محمد الخامس.
وسيطر احتفال مؤمن زكريا الشهير على فوز الأهلي، حيث احتفل لاعبو الأحمر على طريقته بعد تسجيلهم الأهداف.
وسجل هدفي الأهلي، محمد مجدي افشة في الدقيقة 4، وعلي معلول في الدقيقة 62 عن طريق ركلة الجزاء.
ويغيب مؤمن زكريا عن صفوف الأهلي منذ فترة طويلة، بسبب معاناته من مرض نادر في الأعصاب أبعده عن ممارسة كرة القدم.
جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في وقت سابق، كان اختار مؤمن زكريا كسفير لنهائي دوري الأبطال، بمبادرة من هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للكاف بجانب اختيار النجم المغربي محمد التيمومي.
ويواجه الأهلي منافسه الوداد البيضاوي، في دور الإياب على ستاد القاهرة الدولي، يوم الجمعة المقبل الموافق الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.