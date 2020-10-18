الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:13 ص
ربيع ياسين
ربيع ياسين
عبدالقادر عرابي
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كشفت مصادر مطلعة داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، رغبة النادي في التعاقد مع نجم منتخب الشباب، بتوصية من ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب.
وأوصى ربيع ياسين، محسن صالح رئيس لجنة التخطيط، بضرورة التعاقد مع محمد شحاتة، صانع ألعاب فريق طلائع الجيش، بدءاً من الموسم المقبل.
وأكد ربيع ياسين، أن اللاعب هو خير بديل للنجم المصاب محمد محمود، الذي تجددت إصابته في الركبة مؤخراً.
وأكد ياسين، أن اللاعب صاحب الـ19 عاماً يتمتع بقدرات فنية وبدنية عالية، تؤهله للعب في النادي الأهلي.
كما يجيد شحاتة اللعب في أكثر من مركز في الملعب، أبرزها صانع الألعاب والجناح الأيمن والأيسر.
وسيراقب مسؤولو الأهلي اللاعب عن قرب، خلال المواجهة التي ستجمع الأهلي بطلائع الجيش، في ختام الدوري المصري الممتاز.

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