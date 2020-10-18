مرتضى منصور وساسي يحفزا لاعبي الزمالك قبل موقعة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا









حفز مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بمكافآت خيالية، حال تخطي الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





رسالة مرتضى منصور وساسي للاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربي





وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، قد صرف للاعبي الفريق الكروي الأول جزء من المستحقات في الأيام الماضية قبل السفر إلى المغرب كنوع من أنواع التحفيز لهم.





ولم يكتفي مرتضى منصور وإدارة الزمالك بهذا فقط، بل وعدوا لاعبي الزمالك، بزيادة المستحقات المالية لهم حال تجاوز عقبة الرجاء المغربي بالإضافة إلى إنهاء ملف التجديد لبعض اللاعبين للحفاظ على تركيزهم.





وفي سياق متصل حرص التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على دعم ومساندة زملائه في الساعات الماضية وأجرى سلسلة من الاتصالات معهم لرفع روحهم المعنوية.





ويغيب فرجاني عن لقاء الزمالك والرجاء المغربي المقرر له غدًا الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.



