زميل رونالدو يشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة في الميركاتو

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:28 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدثت تقارير صحفية بريطانية، عن صراع قوي مرتقب بين برشلونة وريال مدريد، لضم لاعب من مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الميركاتو الشتوي المقبل.

صراع ريال مدريد وبرشلونة لضم لاعب مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن هناك بوادر صراع شرس بين الغريمين، على ضم البرتغالي برونو فرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، هذا الموسم، عقب 9 أشهر فقط للاعب البرتغالي داخل أولد ترافورد.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد وبرشلونة يتابعان بقوة، موقف برونو فرنانديز في مانشستر يونايتد، ومستعدان للانقضاض على الصفقة.

ونفى النجم البرتغالي مؤخرًا وجود أي أزمة بينه وبين لاعبي مانشستر يونايتد، أو المدرب أولي جونار سولسكاير. 

الجدير بالذكر أن برونو فرنانديز، كان على طاولة اهتمام ريال مدريد بقوة، قبل الانتقال إلى صفوف الشياطين الحمر، خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

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