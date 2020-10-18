نجم الزمالك يدعم لاعبي الرجاء قبل مواجهة الأبيض في دوري أبطال أفريقيا









وجه حميد أحداد مهاجم الزمالك المعار إلى صفوف الرجاء رسالة إلى جماهير وإدارة الفريق المغربي قبل مواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





رسالة حميد أحداد إلى لاعبي الرجاء قبل مواجهة الزمالك





ومن المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره الرجاء المغربي مساء غدا الأحد في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة لخوض المواجهة المرتقبة بين الفريقين في نصف النهائي.





من جانبه كتب حميد أحداد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام": "رسالة حب وتقدير إلى كل مكونات فريق الرجاء الرياضي، أود شكر كل من ساندني وظل يشجع وينوه بمجهوداتي داخل هذا الفريق العظيم الذي أفتخر فيه بالتجربة التي قضيتها داخله مع جماهيره الوفية التي لن تفارق وجداني".





وتابع: "الجماهير التي من أجلها نقاتل في رقعة الميدان ونحن عازمون على حصد الألقاب والبطولات، أعتز كذلك بالفترة التي عشتها مع رفاقي وإخواني اللاعبين وأشكرهم على حسن معاملتهم وأتمنى لهم كامل التوفيق والنجاح في القادم من المحطات".





وواصل أحداد:: "فخور كذلك بالجهاز التقني للفريق من مدرب ومساعدين وأشكرهم على كل توجيهاتهم القيمة التي استفدت منها الكثير، أحيي الطاقمين الإداري والطبي وباقي العاملين بالفريق على تضحياتهم في سبيل لاعبي الفريق".



