موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة بعد الفوز على نيوكاسل

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:12 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ويلتقي الفريق الأحمر مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء 20 أكتوبر على ملعب حديقة الأمراء، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا. 

ويقع مانشستر يونايتد في المجموعة الثامنة بدوري الأبطال، حيث تضم المجموعة كل من :- "باريس سان جيرمان الفرنسي - لايبزيج الألماني - باشاك شهير التركي".

وستقام المباراة بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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