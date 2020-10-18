تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:11 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يترقب جماهير القلعة البيضاء مواجهة فريقهم الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره الرجاء المغربي، والمقرر لها مساء اليوم الأحد.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء، عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت المغرب، والتاسعة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس.

وأعلنت قنوات بي إن سبورت، عن تعيين حفيظ دراجي معلقا على أحداث مباراة الزمالك والرجاء المغربي.

وسوف تذاع احداث المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك والرجاء، على قناة Bein sports hd7.

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