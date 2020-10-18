جورج وسوف يرد على شائعات وفاته

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:18 ص
بوابة الفجر
وكالات
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"ألو معاكم المرحوم جورج وسوف".. بهذه الكلمات رد المطرب السوري الشهير على كثرة تداول شائعات وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسخر في مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني على القناة الأولى المصرية، من شائعات وفاته، معبرا عن خشيته من أنه في حال وفاته بالفعل لن يصدق أحد الخبر، بسبب تكرار الشائعة.

وردا على الأشخاص الذين يطالبونه باعتزال الفن قال: "يعتزلوا هم".

وطالت جورج وسوف في شهر يونيو شائعة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، لكنه نفاها وأكد أنه بصحة جيدة، مطالبا بعدم الالتفات إلى الشائعات التي يطلقها البعض من حين إلى آخر.



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