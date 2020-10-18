242 مدرسة بالبحر الأحمر تستقبل الطلاب تزامنًا مع بدء العام الدراسي

أعلن هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر ديوان المديرية للتواصل مع مديري الإدارات التعليمية بمدن المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات وزير التربية والتعليم بجميع مدارس المحافظة تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.



وقال "منير" إن المحافظة تضم 7 إدارات تعليمية بطاقة 242 مدرسة وجميع المدارس تعمل بنظام الفترة الواحدة، موضحًا أن حضور عدد معين من الأيام بالمدارس يختلف من مدرسة لأخرى، بحسب الكثافة، لافتا إلى أن جدول الحصص مسؤولية مديري المدارس بالتنسيق مع مديري الإدارات في كل مدينة ويتوقف على كثافة الطلاب في فصول كل مدرسة.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن الجدول يشمل جميع أيام الأسبوع بحيث يحضر الطالب يومين أو ثلاثة على أن يلتزم بالتواصل "أون لاين" مع المدرسة من خلال المنصة الإلكترونية باقي الأيام.