تايلور سويفت تتبرع بغيتار موقع لصالح متضررين من كورونا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 06:15 ص
بوابة الفجر
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انطلق مزاد نظمه مشاهير موسيقى الريف الأمريكية (كانتري)، والذي يهدف إلى جمع الأمول والتبرعات لصالح عاملين في تلك الصناعة، تسببت جائحة فيروس "كورونا" المستجد في تدمير مصادر رزقهم.

وتبرعت كل من المغنية الأمريكية، تايلور سويفت، والممثل الأمريكي، برادلي كوبر، وكيث إربان بغيتاره للمزاد الذي تنظمه دار "كريستيز" للمزادات، بحسب مجلة "بيبول" الأمريكية.

واختارت تايلور سويفت أن تضع توقيعها على غيتار جيبسون أسود اللون تبرعت به، وعزفت عليه أثناء أداء أغنيتها الجديدة "بيتي" لأول مرة في شهر سبتمبر/ أيلول.

ويُعرض غيتار تايلور سويفت مع مجموعة من الريشات المصنوعة خصيصا للمغنية، والتي يمكن أن تحصد ما بين 25 ألفا إلى 40 ألف دولار.

كما طرح في المزاد الغيتار الإلكتروني الذي عزف عليه برادلي كوبر أثناء أدائه دور مغني موسيقى كانتري شهير في فيلمه "A Star is Born" إنتاج عام 2018، وذلك بسعر يقدر بما يتراوح بين 2000 و4 آلاف دولار.

وسينتهي المزاد في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتذهب أرباحه إلى صندوق مساعدة المتضررين من (كوفيد-19) التابع لأكاديمية موسيقى الريف (كانتري)، والذي أُنشئ لدعم العاملين وراء الكواليس بصناعة موسيقى الريف في ناشفيل.

كذلك من بين المعروضات الأخرى في مزاد "كريستيز"، آلة قانون صغيرة لامعة كانت ملكا للمغنية دولي بارتون لمدة 30 عاما، وأكورديون بالدوني كلاسيكي للمغنية شيريل كرو، وآلات غيتار لكيث إربان ودوايت يوكام وبليك شيلتون وفينس جيل.


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