موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد الخسارة أمام خيتافي













تلقى فريق برشلونة هزيمة مفاجأة أمام خيتافي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.





ويستعد البارسا لمواجهة فريق فيرينتسفاروشي المجري يوم الثلاثاء المقبل 20 أكتوبر في المباراة التي ستقام على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وستقام المباراة بين برشلونة وفيرينتسفاروشي المجري في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وتأتي مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم كالآتي :-



