عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في خبر عاجل، بأن السلطات في المملكة العربية السعودية سمحت للمواطنين والمقيمين بالصلاة في المسجد الحرام.

وأشارت إلى أنه تم السماح للمواطنين والمقيمين بالصلاة في المسجد الحرام اعتبارا من اليوم وذلك للمرة الأولى منذ 7 أشهر.

هذا، وبدأت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة، حيث شرعت في استقبال المعتمرين من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة على أن تستقبل المصلين فجر الأحد 1 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 أكتوبر 2020م.

وتتيح المرحلة الثانية الحصول على أربعة أنواع من التصاريح وهي أداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الكريمة بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، واستجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.

وبحسب الخطة التنفيذية التي وضعت من قبل الجهات الحكومية فستشهد المرحلة الثانية لعودة العمرة والزيارة أعداد أكبر من المرحلة الأولى تصل إلى 15 ألف معتمر و 40 ألف مصلٍ في اليوم الواحد كحد أقصى، حيث سيسمح للمواطنين والمقيمين بأداء مناسك العمرة ، بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وسيخصص لكل فوج 3 ساعات فقط لإتمام مناسك العمرة، كما سيسمح لهم بالصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المملكة العربيه السعودية المسجد الحرام الفجر السعودية

أخبار تهمك

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ يوم

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يدخل في مفاوضات للتعاقد مع نجم دجلة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 15 ساعة

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ ساعة و 7 دقيقة

إشادة كبيرة من الكاف بنجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الإعلام يرد على منتقديه: "صدرت الأوامر"

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

بعد عرض بيراميدز.. نجم الأهلي يطلب حسم مصيره في القلعة الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد عبور الوداد بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل..اخبار السعودية اليوم | رئاسة الحرمين الشريفين تفتتح باب "الملك عبدالعزيز" استعدادا لموسم الحج

أمر عاجل من الملك سلمان بشأن الأزمة مع كندا

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | خادم الحرمين يرحب بالحجاج" بـ6 لغات

عاجل| بث مباشر لصلاة وخطبتي عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام

عاجل| خادم الحرمين وولي العهد السعودي يؤديان صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام (بث مباشر)

السعودية تسمح بأداء مناسك العمرة اعتبارا من 4 أكتوبر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:48 ص

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

11:57 م

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

09:13 م

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

03:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي