مصر تدين الحادث الإرهابي في باريس

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:37 ص
الخارجية المصرية
الخارجية المصرية
الفجر
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أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية السبت، عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة ١٦ الجاري، وأسفر عن وفاة مواطن فرنسي.

كما تقدّمت مصر بخالص تعازيها لأسرة الضحية وللحكومة والشعب الفرنسييّن، مؤكدةً وقوف مصر مع فرنسا في ذلك الظرف الأليم، والتضامُن من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.

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