نجم بروسيا دورتموند مطلوب في ريال مدريد بفرمان من زيدان





ذكرت تقارير صحفية عالمية أن ريال مدريد الإسباني انتهج في السنوات الأخيرة سياسة التعاقد مع اللاعبين الشباب بعيدًا عن الصفقات الكبيرة، حيث تعاقد مه البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو وغيرهما الكثير.

وأكدت شبكة ESPN العالمية أن مسئولي ريال مدريد مهتمون بالحصول على خدمات الأمريكي جيوفاني رينا نجم خط وسط بروسيا دورتموند الألماني.

وأوضحت الشبكة العالمية أن رينا البالغ من العمر 17 عامًا يعتبر أمل الكرة الأمريكية مع مواطنه سيرجينو دست نجم برشلونة وشارك رينا في جميع مباريات بروسيا دورتموند الرسمية الخمسة في الموسم الحالي، حيث بدأ في لقائين منهم.

وأفادت الشبكة العالمية بأن رينا جذب أنظار ريال مدريد وسيواصل مسئولو الملكي مراقبة النجم الأمريكي مع بروسيا دورتموند ومع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا خلال الموسم الحالي قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن التعاقد مع رينا من عدمه في صيف العام المقبل.

وألمحت الشبكة العالمية أن علاقة ريال مدريد ببروسيا دورتموند تعتبر جيدة للغاية خاصة بعد إعارة البرازيلي رينير جيسوس للنادي الألماني لمدة موسمين حتى صيف 2022.