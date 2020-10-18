إشادة كبيرة من الكاف بنجم الزمالك

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:22 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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أشاد الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بنجم الزمالك، قبل المواجهة المرتقبة للقلعة البيضاء ضد فريق الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويحل الزمالك ضيفاً على الرجاء بالمركب الرياضي محمد الخامس مساء اليوم الأحد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ونشر الكاف تقريراً حول أشرف بن شرقي، جناح الزمالك، الذي يعد أحد أبرز أوراق البرتغالي جيمي باتشيكو في المباراى.
وذكر الكاف بعض المعلومات عن بن شرقي، حيث ولد في 24 سبتمبر من عام 1994 وبدأ في صفوف المغرب الفاسي، قبل أن ينتقل للوداد في عام 2016.
وحقق بن شرقي ثنائية دوري الأبطال والدوري المغربي عام 2017، قبل أن ينتقل لنادي الهلال السعودي.
ثم انتقل بن شرقي لصفوف لانس الفرنسي، قبل أن يعود للزمالك، الذي قاده لتحقيق لقبي السوبر المصري والسوبر الأفريقي.

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