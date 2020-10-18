شبورة صباحا ومائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا، بشأن طقس اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020ـ توقعت فيه أن يسود طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وتوقع خبراء الهيئة، أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، مع شبورة مائية، وحار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما بالنسبة لطقس ساعات الليل، فقد توقع الخبراء، طقسا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية لطيفا على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقع خبراء الهيئة ظهور شبورة مائية على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 20 والعظمى 31
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 32
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 19 والعظمى 32
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 19 والعظمى 31
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 31
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 22 والعظمى 31
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 20 والعظمى 30
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 21 والعظمى 31
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 19 والعظمى 35
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 29
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 23 والعظمى 29
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 31
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 32
درجات الحرارة في السويس الصغرى 23 والعظمى 31
درجات الحرارة في العريش الصغرى 21 والعظمى 28
درجات الحرارة في رفح الصغرى 21 والعظمى 28
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 29
درجات الحرارة في نخل الصغرى 17 والعظمى 30
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في طابا الصغرى 22 والعظمى 30
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 16 والعظمى 29
درجات الحرارة في الطور الصغرى 23 والعظمى 30
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 31
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 24 والعظمى 33
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 21 والعظمى 32
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 32
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 20 والعظمى 32
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 20 والعظمى 32
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 22 والعظمى 34
درجات الحرارة في قنا الصغرى 23 والعظمى 35
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 23 والعظمى 36
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 23 والعظمى 36
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 25 والعظمى 35
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 34
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 26 والعظمى 32
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 33

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم درجة الحرارة درجات الحرارة اليوم الأحد درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر الطقس

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

عرض قطري ضخم لنجم الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

منذ حوالي 10 ساعات

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. محمد الباز ناعيًا والدة "المنسي": صعدت روحها لتلتقي بروح الشهيد

منذ حوالي 3 ساعات

والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد عبور الوداد بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الإعلام يرد على منتقديه: "صدرت الأوامر"

منذ حوالي 4 ساعات

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ يوم

بعد عرض بيراميدز.. نجم الأهلي يطلب حسم مصيره في القلعة الحمراء

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يدخل في مفاوضات للتعاقد مع نجم دجلة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. شبورة ورياح وبرودة

شبورة صباحًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

طقس اليوم السبت.. شديد الحرارة على هذه المناطق

درجة الحرارة تصل لـ43.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

شبورة ورياح ومائل للحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

طقس رابع أيام العيد.. شديد الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:57 م

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

09:13 م

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

03:22 م

والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو)

09:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي