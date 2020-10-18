شبورة صباحا ومائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا، بشأن طقس اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020ـ توقعت فيه أن يسود طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.



وتوقع خبراء الهيئة، أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، مع شبورة مائية، وحار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.



أما بالنسبة لطقس ساعات الليل، فقد توقع الخبراء، طقسا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية لطيفا على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقع خبراء الهيئة ظهور شبورة مائية على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء.



بيان بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 19 والعظمى 35

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة في السويس الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة في العريش الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة في رفح الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة في نخل الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة في طابا الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة في الطور الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 31

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة في قنا الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 34

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 26 والعظمى 32

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 33