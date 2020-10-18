موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

تعثر نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره إيفرتون بالتعادل الايجابي 2 / 2 بالدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن يواجه نادى ليفربول نظيره شيفيلد يونايتد يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.



