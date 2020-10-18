موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:22 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تعثر نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره إيفرتون بالتعادل الايجابي 2 / 2 بالدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن يواجه نادى ليفربول نظيره شيفيلد يونايتد يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

ويحتل نادى ليفربول المباراة وهو المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 10 نقاط.

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