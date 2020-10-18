إعلامية تهاجم مسلسل "دفعة بيروت" بسبب مشهد خادش للحياء

شنت الاعلامية الكويتية مي العيدان، هجومًا لاذعًا على مسلسل (دفعة بيروت) الذي بثت الحلقة الاولى منه الجمعة الماضية على شبكة شاهد وذلك على خلفية مشهد خادش للحياء





وعلقت مي العيدان المشهد عبر حسابها على "إنستجرام" قائلة: "مشهد في اول حلقه من مسلسل دفعة بيروت قمة قمة الوقاحه مشهد مال امه اَي داعي ايحاء قذر استحوا اشويه في بنات وحريم قاعدين جدام التلفزيون اللي مفروض لكل الناس".





وأضافت: "وقال ايه قناة كل العرب هذا المسلسل اللي قعدتوا سنه كامله ببيروت توقعنا بنشوف عمل يستحق أوسكار بس فعلا واضح انه بيدخل أوسكار كأسوأ عمل اصلا من الاعلان ماله وانا غاسله ايدي منه البرمو كله مهند الحمدي و نور غندور ندري انهم صارو الهبه الجديده لقناة الام بي سي و كالعاده بترفعونهم خاصه مهند بترفعونه لسابع سما مع انه لا وسامه و لا اداء و بعدين راح ترمونه من سابع سما مثل ماسويتوا مع بدر ال زيدان و لجين عمران و اسيل عمران والطابور طويل، الله يعينه على دفعة القاهره اذا بداية القصيده كفر".







