مختار مختار يعلق على فوز الأهلي ضد الوداد في دوري أبطال إفريقيا









علق مختار مختار مدرب نادي الإنتاج الحربي على فوز النادي الأهلي على نظيره نادي الوداد المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأكد مختار مختار المدير الفني لنادي الانتاج الحربي ونجم الاهلي السابق، ان الأهلي خاض المباراة امام الوداد بشكل منتظم مؤكدا أن الأهلي حقق كل ما يريده من اللقاء.





وقال مختار خلال تصريحاته لبرنامج الماتش:"ضربة الجزاء الذي حصل عليها الوداد لم تكن صحيحة، مؤكدا أن محمد الشناوي حقق موسم كبير مع النادي الأهلي.





وتابع أن الأهلي وجهازه الفني بقيادة موسيماني المميز واللاعبين تفقوا على انفسهم خلال مباراة اليوم ونجحوا في تحقيق اول خطوة نحو تحقيق اللقب.





وواصل أن كرة القدم متغيرة وعلى النادي الأهلي الخروج من فرحة الفوز سريعا والاستعداد لمباراة العودة من الغد.





وأكمل أن نجم المباراة اكثر من لاعب منهم اجايي وقفشة بالإضافة إلى خط الدفاع بالكامل والفريق ككل حقق المطلوب.



