موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة بالدوري الإنجليزي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:57 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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حقق فريق مانشستر سيتي فوزا صعبا على نظيره أرسنال بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي 2020 – 2021.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 7 نقاط ويحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي،  جمعها من انتصارين وهزيمة وتعادل، وله مباراة مؤجلة من الجولة الأولي بالبطولة.


موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة بالدوري الإنجليزي
يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره وست هام يونايتد في المباراة القادمة بالدوري الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة البريميرليج.

وستقام مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق 24 أكتوبر على ملعب لندن الأوليمبي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ستذاع مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يوم 24 أكتوبر عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي والبطولات الكروية الكبري.

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