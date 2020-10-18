عرض قطري ضخم لنجم الزمالك

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن تلقي نادى الزمالك عرضا قطريا لشراء حميد أحداد، جناح الفريق المعار إلى صفوف الرجاء البيضاوي المغربى، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.













ووفقاً لما ورد بموقع "Le360" المغربى،" فإن وصل عرض جاد للفارس الأبيض 3 ملايين دولار، من أجل شراء ما تبقى من عقد حميد أحداد، وهو العرض الذى وافق عليه الزمالك في الفترة الحالية".













وأصاف:"واقترحت إدارة الرجاء الحصول على خدمات اللاعب مقابل 1.6 مليون دولار، من أجل الاحتفاظ به، لكن العرض القطرى كان الأقوى وحسم وجهة أحداد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية".









ولعب حميد أحداد في صفوف الرجاء المغربي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد قادما من صفوف الزمالك المصري، وساهم في تتويج النسور الخضراء بلقب الدوري.







