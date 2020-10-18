ترتيب هدافي الدوري الإسباني عقب خسارة برشلونة من خيتافي









يواصل خوسيه لويس موراليس نجم نادي ليفانتي تصدره لجدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 3 أهداف وذلك عقب انتهاء مباريات الجولة السادسة التي لعبت أمس السبت.





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استطاع نادي خيتافي الإسباني أن يفوز على نظيره نادي ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز:





1 – موراليس ثلاثة أهداف





2 – مورينو ثلاثة أهداف





3 – سواريز ثلاثة أهداف





4 – ألكاسير ثلاثة أهداف





5 – فاتي ثلاثة أهداف





6 – أسباس ثلاثة أهداف





7 – جوميز ثلاثة أهداف





8 – أنخيل هدفين





9 – كارفاليو هدفين



