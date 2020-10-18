رقم قياسي جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

حقق النجم المصري الدولي محمد صلاح هدفه رقم 100 بقميص ليفربول الإنجليزي، بعد أن لعب 159 مباراة فقط بالقميص الفريق الأحمر.









وقد استطاع النجم المصرى، تحقيق هدف التقدم لفريقه فى المباراة التى تجمعه من إيفرتون فى ديربى الميرسيسايد على ملعب "جوديسون بارك" معقل "التوفيز".









وذلك فى ظل افتتاح الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى، قبل أن يدرك أصحاب الأرض هدف التعادل عن طريق كالفيرت فى الدقيقة 81.









وتفوق على صلاح، اللاعب روجر هانت وجاك باركينسون اللذين وصلو للهدف رقم 100 مع الريدز بعد 144 مباراة و153 مباراة على التوالي.







