ستاذ مناعة يكشف توقيت دخول الموجة الثانية من كورونا لمصر

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن الموجة الأولى لفيروس كورونا وصلت مصر، بعدما وصلت إلى القمة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لافتَا إلى أن مصر قامت بمجهود خرافي لاحتواء هذا الفيروس، وهذا انعكس على تقليل عدد الإصابات والوفيات.

وتابع "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الموجة الثانية بدأت في أوروبا منذ فترة، والتوقعات تشير إلى وصولها مصر هذا الشهر أو الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا متواجد، ولابد أن نتعايش معه من خلال القيام بالإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة.

اقرأ أيضًا:

كشف طلال النصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إنه من المتوقع ظهور لقاح في الولايات المتحدة الأمريكية ضد فيروس كورونا خلال من أربع إلى ستة أسابيع من إحدى شركات الأدوية الأمريكية.

وقال "النصولي"، إنه غير مطمئن للقاح الروسي الذي يتم التطعيم به داخل روسيا حاليًا لأنه لم ينتهي جميع مراحله تجاربه.

وأكد على ضرورة التطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية خاصة مع قدوم فصل الشتاء تجنبًا للإصابة بالأنفلونزا والتي يفقد الجسم الكثير من المناعة قد تجعله عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ يوم

والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

وائل الإبراشي: أنا أول من هاجمت أسامة هيكل وقلت إنه وزير الكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ يومين

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 13 ساعة

"ليس من شأنها.. تعليق "الباز" على واقعة تعنيف محافظ الدقهلية لمديرة مدرسة (فيديو)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق ابتداء من 20 أكتوبر

منذ أقل من ساعة

ستاذ مناعة يكشف توقيت دخول الموجة الثانية من كورونا لمصر

منذ أقل من ساعة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 6 ساعات

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:52 ص

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

04:48 ص

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

07:45 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي