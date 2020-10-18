ستاذ مناعة يكشف توقيت دخول الموجة الثانية من كورونا لمصر

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قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن الموجة الأولى لفيروس كورونا وصلت مصر، بعدما وصلت إلى القمة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لافتَا إلى أن مصر قامت بمجهود خرافي لاحتواء هذا الفيروس، وهذا انعكس على تقليل عدد الإصابات والوفيات.



وتابع "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الموجة الثانية بدأت في أوروبا منذ فترة، والتوقعات تشير إلى وصولها مصر هذا الشهر أو الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا متواجد، ولابد أن نتعايش معه من خلال القيام بالإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة.



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كشف طلال النصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إنه من المتوقع ظهور لقاح في الولايات المتحدة الأمريكية ضد فيروس كورونا خلال من أربع إلى ستة أسابيع من إحدى شركات الأدوية الأمريكية.



وقال "النصولي"، إنه غير مطمئن للقاح الروسي الذي يتم التطعيم به داخل روسيا حاليًا لأنه لم ينتهي جميع مراحله تجاربه.



وأكد على ضرورة التطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية خاصة مع قدوم فصل الشتاء تجنبًا للإصابة بالأنفلونزا والتي يفقد الجسم الكثير من المناعة قد تجعله عرضة للإصابة بفيروس كورونا.