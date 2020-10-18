الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق ابتداء من 20 أكتوبر

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:31 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا عن حالة الطقس، على صفحتها على موقع الفيس بوك، اكدت فيه أن النماذج العددية تشير إلى وجود حالة ماطرة علي شمال الجمهورية تبدأ من يوم الثلاثاء ٢٠ أكتوبر لعدة أيام يصاحبها سقوط أمطار علي مناطق تكون مختلفة الشدة.

وأشارت إلى أن النماذج أكدت علي وجود الحالة ولكن لم تتفق علي اماكن سقوط الامطار ولا شدة المطر وكميته وهذا طبيعة النماذج في فصل الخريف بحيث تكون النماذج فيه سريعة التغير اعتمادا علي طبيعة الفصل.

لذا فإن الهيئة العامة للأرصاد الجوية هي الجهة الوحيدة المسئولة بإصدار التنبؤات والانذارات الجوية والبحرية، لذلك فهي تتوخي الحذر الشديد عند إصدار اي بيان جوي، لأنه بسبب هذا البيان تبدأ الدولة بالاستعداد واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الحالة الجوية.

وسيتم إصدار بيان تفصيلي عن الحالة الجوية يتضمن اماكن سقوط الأمطار وشدتها وكمياتها وسيتم متابعة الحالة أول بأول وموافتكم بأحدث اصدارات النماذج العددية في اقرب وقت ممكن ان شاءالله.


اقرأ أيضًا:

أوضحت الهيئة أن البلاد تشهد السبت طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد وفيما يكون مائل للحراره علي جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا السبت، والتي تتمثل في شبورة كثيفة علي السواحل الشرقية ووسط سيناء مصحوبة برياح تنشط علي بعض المناطق في جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس والبحر الأحمر، كما تنشط أحيانًا علي شمال الصعيد وتكون مثيرة للأتربة علي بعض المناطق من الصحراء الغربية.

طقس يوم الأحد المقبل:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الأحد المقبل طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد وفيما يكون مائل للحراره علي جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الأحد المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح تنشط علي بعض المناطق في جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس والبحر الأحمر، كما تنشط أحيانًا علي شمال الصعيد وتكون مثيرة للأتربة علي بعض المناطق من الصحراء الغربية.

طقس يوم الإثنين المقبل:

وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد يوم الإثنين المقبل طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد وفيما يكون مائل للحراره علي جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وعن الظواهر الجوية يوم الاثنين المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة علي غرب البلاد والرياح تنشط علي بعض المناطق في جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس والبحر الأحمر، كما تنشط أحيانًا علي شمال الصعيد وتكون مثيرة للأتربة علي بعض المناطق من الصحراء الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

وتسجل درجات الحرارة غدا السبت، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 30.

وتبلغ درجات الحرارة يوم الأحد المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 30.

وفيما يخص درجات الحرارة يوم الإثنين المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 30.

أخبار تهمك

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق ابتداء من 20 أكتوبر

منذ أقل من ساعة

"ليس من شأنها.. تعليق "الباز" على واقعة تعنيف محافظ الدقهلية لمديرة مدرسة (فيديو)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ يومين

ستاذ مناعة يكشف توقيت دخول الموجة الثانية من كورونا لمصر

منذ أقل من ساعة

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 16 ساعة

والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ يوم

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

وائل الإبراشي: أنا أول من هاجمت أسامة هيكل وقلت إنه وزير الكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:52 ص

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

04:48 ص

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

07:45 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي