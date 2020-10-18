مدرب حراس الأهلي يمتدح الشناوي عقب مباراة الوداد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:49 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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امتدح مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر بعد المستوى المميز الذي ظهر به خلال مباراة الفريق ضد نادي الوداد المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

زأكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق، أن وجود محمد الشناوي مع المارد الأحمر في لقاء الوداد منح اللاعبين الثقة. 

 وأشار طارق سليمان في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أن ركلة جزاء الوداد أمام الأهلي غير صحيحة، ومحمد الشناوي تعامل بذكاء في التصدي للكرة. 

 وتابع سليمان أن إصرار سيكازوي حكم اللقاء على احتساب ركلة جزاء الوداد يثير الشكوك حوله.

وأتم أن محمد الشناوي لا يتعجل في التحرك خلال تسديد ركلات الجزاء مؤكدا أن تصدي الشناوي لركلة الجزاء تسبب في إحباط لاعبي الوداد.

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