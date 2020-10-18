وزير التعليم العالي: "اللي هيفوته حاجه أونلاين يعوضها في الجامعة"

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، تعليقا على مخاوف أولياء الأمور فيما يخص الشق التعليمي "أونلاين" التي عانى منها بعض الطلاب خلال الفصل الدراسي المنقضي مثل سقوط "سيستم" المنصات الإلكترونية وخشيتهم من التكرار في عام التعليم الهجين.

وقال "عبدالغفار"، في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، مساء السبت، قائلًا: "تدعيم شبكات الاتصال تم بالفعل وعملنا عليه منذ تعليق الدراسة في 15 مارس الماضي، صحيح اشتغلنا وقتها على المنصات المتاحة، لكننا تعلمنا جيدًا من هذه التجربة واكتسبنا خبرات متواصلة حتى في أيامنا وعاداتنا اليومية أصبحنا تعمد على تطبيقات "زووم" وغيرها وقد نستغرب إذا عدنا إلى الطرق التقليدية السابقة "

وتابع قائلًا: "الكل استثمر وتطور مؤشر الاستثمار في هذا الصدد بشكل كبير فعلي سبيل المثال، تعاقدت جامعة القاهرة مع " بلاك بورد " وهو ذات النموذج الموجود في كافة الجامعات في العالم وهو استثمار مكلف، والجميع تعاقد مع المنصات العالمية المتفوقة، حتى يكون بوسعنا وعبر التعاون مع وزارة الاتصالات رفع كفاءة الإنترنت ورفع سرعاته وصولًا لعدم وجود أزمات سابقة مثل سقوط السيستم وغيرها ".

لكن الوزير عاد وقال: "هل معنى هذه الاستعدادات أن نواجه عام دراسي خالي من المشكلات ؟ الإجابة لا ولا يوجد أحد في العالم يستطيع الجزم بذلك، ولكن هنعمل اللي علينا وفي ضوء عودة الحياة الجامعية سيكون بوسع من لم يستطع الاستفادة والتعلم عبر المنصات الإلكترونية أن يعوض ذلك في المحاضرات الجامعية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تطبيق زوم بوابة الفجر الفجر الجامعة التعليم

أخبار تهمك

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 9 ساعات

والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. تعرف على بديل ساسي أمام الرجاء البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا

منذ 42 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ يوم

البلتاجي يكشف مدى صحة ركلة جزاء الوداد أمام الأهلي

منذ ساعة الا ربع

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد عبور الوداد بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 21 ساعة

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الإعلام يرد على منتقديه: "صدرت الأوامر"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الزمالك يدخل في مفاوضات للتعاقد مع نجم دجلة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. محمد الباز ناعيًا والدة "المنسي": صعدت روحها لتلتقي بروح الشهيد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

وزير التعليم عن اختيار أفضل جامعة: "اشتغلنا ليل نهار"

بشرى سارة من المستشفيات الجامعية للمواطنين

في 8 معلومات.. تعرف على نظام التعليم الهجين

"التعليم العالي" تبدأ التدريب على تطبيق التعليم الهجين

وزير التعليم العالي يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بالجامعات

التعليم العالي: اتخذنا الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب ضد فيروس كورونا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:57 م

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

09:13 م

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

03:22 م

الزمالك يدخل في مفاوضات للتعاقد مع نجم دجلة

10:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي