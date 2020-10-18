وائل الإبراشي: أسامة هيكل يريد إعطاء الإعلام المصرى "الضربة القاضية"

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:30 ص
أسامة هيكل
أسامة هيكل
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن تصريحات وزير الإعلام أسامة هيكل، عن وسائل الإعلام هي بمثابة محاربة "لنفسه"، متساءلًا كيف لمسؤول أن يقول أن هناك 65% من المصريين لا يشاهدون وسائل الإعلام؟، لافتًا إلى أن الوزير المعنى بحل مشاكل الإعلام وتطوير القطاع يقول تصريحات مثل تلك التصريحات تؤدى إلى تدهور صناعة الإعلام، وتابع:"كأن وزير الإعلام يحارب نفسه..الوزير بدأ بالصدام مع الهيئات الإعلامية وأوصل حالة من اليأس والإحباط بتصريحاته الأخيرة الأمر الذي أثار موجة من الغضب العارم لدى العاملين بوسائل الإعلام المرئية والمطبوعة وغيرها".

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن كافة العاملين في وسائل الإعلام بمختلف أنوعها غاضبون من تصريحات وزير الإعلام، التي تعمل على تحطيم القطاع ونشر روح الإحباط واليأس بين كافة العاملين، وتابع: "الوزير جاي يحارب العاملين في المهنة بدلًا من العمل على حل مشاكل المهنة"، مشددًا على أن ذلك يثير الكثير من علامات الاستفهام.

ولفت "الإبراشى"، إلى أن هناك حالة من الجدل والغضب في كافة الأوساط الصحفية، سواء في الصحافة الإلكترونية أو المطبوعة أو المرئية.

هذا، وأكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، خلال تصريحات إعلامية سابقة، أن رد فعل السفراء الأجانب الذين شاركوا في إطلاق مبادرة " Eco Egypt" كان إيجابي للغاية، معلقا: "كانوا مبهورين".

وأوضح "هيكل"،، أن عدد من الوزراء شارك في جولة السفراء بشرم الشيخ، كما تفقدوا الإجراءات الاحترازية بشرم الشيخ، وأبدوا رضاهم عليها.

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