







مازال زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان يجلس على عرش ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد أربعة أهداف، حيث سجل هدفين أمس في معركة الغضب أمام الإنتر، والتي انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف.









وعلى الجانب الآخر يتساوى النجم السويدي مع كل من، روميلو لوكاكو، أليخاندرو جوميز وهرفينج لوزانو.













وقد استطاع تشيرو إيموبيلي، مهاجم فريق لاتسيو، التتويج بلقب هدافي الكالتشيو الإيطالي، في النسخة الماضية.









وقد جاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم كالآتي:-









1 – جوميز 4 أهداف





2 – إبراهيموفيتش 4 أهداف





3 – لوزانو 4 أهداف





4 – لوكاكو 4 أهداف





5 – كابوتو 3 أهداف





6 – لاوتارو مارتينيز 3 أهداف





7 – كوالياريلا 3 أهداف





8 – كريستيانو رونالدو 3 أهداف





9 – ميرتنز هدفين





10 – بيراردي هدفين





11 – لياو هدفين



