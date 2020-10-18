محمد شبانة: "ولا 100 من أسامة هيكل يستطيعون هدم الإعلام المصري"

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:48 ص
محمد شبانة
محمد شبانة
كساب أحمد
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قال محمد شبانة، أمين عام نقابة الصحفيين، إنه لا يستطيع أحد تحطيم صناعة الإعلام المصرية، نظرًا لدورها الكبير في المجتمع، وتابع:"ولا مائة من أسامة هيكل يستطعيون تحطيم مهنة الإعلام في مصر لأنها من المهن التي لها دور كبير جدًا فيما وصلنا إليه الآن والجميع يعلم ذلك.. وأنا معرفش أسامة هيكل بيشتغل أيه بالظبط.. هل هو يحدث المواطن عن النجاحات التي تتم في مصر بأسلوب سهل وبسيط، ولا هو قاعد يتكلم على ده ويلسن على ده ويخبط في ده..وهل هو يريد أن يهدم المعبد على الإعلام".

وأضاف "شبانة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الإعلام له هيئات مستقلة تقوم بتطويره، مشددًا على أن مهنة الإعلام في مصر لها دور كبير ولا يستطيع أحد إنكارها، وتابع: "أنا عاوز اسأل أسامة هيكل هل المواطن يعلم ما هي المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية..هل الوزير كلم المواطن عن حملة الـ100 مليون صحة".

وشدد "شبانة"، على أن تصريحات أسامة هيكل، تهين الصحافة والإعلام والتليفزيون المصري وستظل نقطة سلبية في جبينه لن يتخلص منها، وتابع:" التصريحات مصيبة سودة ومش فاهم دماغه..ولو الأمر بيدى في النقابة لحولت أسامة هيكل للتحقيق..الصحفي لو مش معاه غير 5 جنيه في جيبه لكن كرامته بتكون في السماء".

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