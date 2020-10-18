حسام البدري: الفوز على توجو أهم من الأداء





يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية شهر نوفمبر المقبل.





وأكد حسام البدري المير الفني لمنتخب مصر أن تحقيق نتيجة ايجابية في مواجهتي مصر أمام توجو فى التصفيات الإفريقية، أهم بالنسبة له من اللعب بشكل جمالي.





وقال البدري في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الاعلامي عمر ربيع ياسين علي قناة النهار: "المنتخب يواجه صعوبات عديدة الفترة الحالية، في ظل تلاحم المباريات، وحاجة بعض اللاعبين للحصول علي راحة عقب نهاية الموسم".



