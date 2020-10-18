موعد مباراة تشيلسي القادمة بالدوري الإنجليزي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:03 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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تعادل فريق تشيلسي مع نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 3/3 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ستاد "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي 2020 – 2021.
ورفع تشيلسي رصيده إلى 8 نقاط ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي،  جمعها من انتصارين وتعادلين وهزيمة وحيدة ويفصله 5 نقاط عن إيفرتون المتصدر بـ13 نقطة.

موعد مباراة تشيلسي القادمة بالدوري الإنجليزي:
تنتظر فريق تشيلسي مواجهة نارية ضد مانشستر يونايتد في المباراة القادمة بالدوري الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة البريميرليج هذا الموسم 2020 – 2021.

وستقام مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق 24 أكتوبر على ملعب "الأولد ترافورد" معقل الشياطين الحمراء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ستذاع مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد يوم 24 أكتوبر عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي والدوريات الأوروبية والبطولات العالمية والفعاليات الرياضية المختلفة.

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