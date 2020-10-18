شاهد.. عمرو أديب عن الهضبة: "بعد 10 سنين هتلاقوه أصغر وصحته أحسن"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الصورة التي نشرها المستشار تركي آل الشيخ للفنان عمرو دياب في طفولته مهنئا إياه بعيد ميلاده، قائلا: "شهر أكتوبر ده شهر العظماء.. أصل أنا مولود في شهر 10".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "عمرو دياب كل سنة بيصغر، وبعد 10 سنين هتلاقوه أصغر وصحته أحسن"، مشيرا إلى أن عمرو دياب يهتم بصحته كثيرا، ويهتم بما يتناول من طعام حفاظا على صحته.



وتابع: "عمرو دياب بياكل براحة جدا، وبياكل حاجات معينة.. عشان كده هو الهضبة، هو بيستثمر في ذاته، حتى دينا الشربيني صحتها بمب"

