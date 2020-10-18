الري تحذر من طقس منتصف الأسبوع: انتظروا هطول أمطار (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط والمشرف على مركز التنبؤ بوزارة الري والموارد المائية، إنه اعتبارا من منتصف الأسبوع الجاري سيبدأ موسم الأمطار، متوقعة سقوط أمطار ليست غزيرة يومي 20 و21 أكتوبر.





وأشارت "السيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية " المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن موسم الأمطار معتاد في مصر من أول أكتوبر، وهناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتخاذ الحيطة والحذر، منوهة بأن سقوط الأمطار سيكون على السواحل الشمالية والدلتا.



