أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد عبور الوداد بدوري أبطال أفريقيا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:30 ص
بوابة الفجر
رقية صلاح
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 أعرب طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب والذي سينتقل بداية من الموسم المقبل إلى صفوف النادي الاهلي عن سعادته بفوز الأحمر على الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد طاهر عبر قناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أشكر وأهنئ لاعبي الأهلي على الفوز أمام الوداد، ومازال هناك مباراة الحسم في مصر".

وأضاف :"بصمة موسيماني وفكره المختلف ظهر مع الأهلي أمام الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال وخاصة في توظيف اللاعيبن والأحمر استطاع الفوز على الوداد في أرضه وإن شاء الله  الأهلي في النهائي ويحصد بطولة أفريقيا".

وتابع :" أحذر الأهلي من التهاون في مباراة الإياب لأن الوداد فريق كبير وسيكون له طموح أن يقدم نتيجة إيجابية".

وأنهي تصريحاته:"الموسم الحالي هو الأصعب في مسيرتي خصوصا بعد اصابتي قبل بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عام".

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لقاء الاهلي والوداد دوري أبطال افريقيا أبي

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