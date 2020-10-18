أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد عبور الوداد بدوري أبطال أفريقيا

أعرب طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب والذي سينتقل بداية من الموسم المقبل إلى صفوف النادي الاهلي عن سعادته بفوز الأحمر على الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وقال محمد طاهر عبر قناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أشكر وأهنئ لاعبي الأهلي على الفوز أمام الوداد، ومازال هناك مباراة الحسم في مصر".





وأضاف :"بصمة موسيماني وفكره المختلف ظهر مع الأهلي أمام الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال وخاصة في توظيف اللاعيبن والأحمر استطاع الفوز على الوداد في أرضه وإن شاء الله الأهلي في النهائي ويحصد بطولة أفريقيا".





وتابع :" أحذر الأهلي من التهاون في مباراة الإياب لأن الوداد فريق كبير وسيكون له طموح أن يقدم نتيجة إيجابية".



