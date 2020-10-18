أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد عبور الوداد بدوري أبطال أفريقيا
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:30 ص
رقية صلاح
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أعرب طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب والذي سينتقل بداية من الموسم المقبل إلى صفوف النادي الاهلي عن سعادته بفوز الأحمر على الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال محمد طاهر عبر قناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أشكر وأهنئ لاعبي الأهلي على الفوز أمام الوداد، ومازال هناك مباراة الحسم في مصر".
وأضاف :"بصمة موسيماني وفكره المختلف ظهر مع الأهلي أمام الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال وخاصة في توظيف اللاعيبن والأحمر استطاع الفوز على الوداد في أرضه وإن شاء الله الأهلي في النهائي ويحصد بطولة أفريقيا".
وتابع :" أحذر الأهلي من التهاون في مباراة الإياب لأن الوداد فريق كبير وسيكون له طموح أن يقدم نتيجة إيجابية".
وأنهي تصريحاته:"الموسم الحالي هو الأصعب في مسيرتي خصوصا بعد اصابتي قبل بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عام".
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