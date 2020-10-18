الأهلي يحطم حصن "محمد الخامس" الصامد لـ4 سنوات

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
الأهلي
الأهلي
علاء خليف
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نجح فريق الأهلي في إسقاط فريق الوداد المغربي على ملعبه بثنائية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي جمعهما على استاد المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

واستطاع فريق الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني في تحطيم حصون ملعب الوداد البيضاوي، المركب الرياضي محمد الخامس، والذي ظل صامدا أمام هجمات المنافسين للفريق المغربي في البطولات الإفريقية على مدار 4 سنوات ماضية ولم يتلقي الفريق الودادي أي هزيمة عليه.

ولم يخسر فريق الوداد المغربي في آخر 26 مباراة سابقة خاضها على ملعب "محمد الخامس" حيث حقق الفوز في 22 مباراة وتعادل في 4 مباريات، وكانت آخر هزيمة له على هذا الملعب ترجع إلى 27 يونيو 2016 أمام فريق الأهلي وخسر بهدف دون رد، وعاد المارد الأحمر بعد 4 سنوات لينهي عقدة "الملعب الحصين" وكرر فوزه على بطل المغرب بثنائية نظيفة مساء السبت في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وسجل ثنائية الأهلي في شباك الوداد المغربي محمد مجدي أفشة وعلي معلول بالدقيقتين 3، 62، ليقترب المارد الأحمر من التأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمنافسة على اللقب القاري الغائب عن خزينة بطولات القلعة الحمراء منذ عام 2013.

وستقام مباراة الإياب بين الأهلي والوداد المغربي يوم 23 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

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