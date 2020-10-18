خالد الجندي: لم أر دينًا في العالم يحاكم ويتهم مثل الإسلام (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في تعليقه على مقتل مدرس فرنسي من قبل شاب شيشاني وحملات الإدانة ضد الدين الإسلامي، إن الإسلام يرفض التعصب والتطرف والاعتداء على الآخرين وتصفية الحسابات بالقوة.



وأضاف "الجندي" في لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "ولكننا في الوقت نفسه نرفض السخرية من الرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء من الإسلام، وندين الهجمة وحملات التهكم على الإسلام".



وتابع "لم أر دينا ليس فيه متطرفين أو سفهاء أو إرهابيين، ولكني لم أر دين يحاكم بسلوك بعض متطرفيه مثل الإسلام، العالم كله يبحث عن الإسلام ليتهمه، ويحاكمه وإذا كان هناك بعض الأشخاص الذين يتعاملون بعنصرية مع أشخاص أخرى مخالفة لهم في العقيدة، فإن هناك دول تقوم بالعنصرية والتطرف وإبادة كاملة لدول أخرى".

