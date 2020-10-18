ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم









يتصدر النجم دومينيك كالفرت لوين صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي البريميرليج بعد انتهاء اليوم الأول من مباريات الجولة الخامسة من بطولة البريميرليج.





وكان لوين قد سجل الهدف السادس له فى الدورى اليوم فى مرمي ليفربول فى اللقاء الذي انتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.





وحقق مانشستر سيتي الفوز على أرسنال بهدف دون رد سجله اللاعب رحيم ستيرلينج بينما حقق مانشستر يونايتد الفوز برباعية مقابل هدف على فريق نيوكاسل يونايتد.





ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي





كالفرت لوين لاعب إيفرتون 7 أهداف





محمد صلاح لاعب ليفربول 6 أهداف





هيونج سون لاعب توتنهام هوتسبير 6 أهداف





جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 5 اهداف





نيل ماوباي لاعب برايتون 4 أهداف





ساديو مانى لاعب ليفربول 4 أهداف





كالوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد 4 أهداف





ويلفرد زاها لاعب كريستال بالاس ثلاث أهداف





دانى إنجز لاعب ساوثهامبتون ثلاث أهداف



