عضو الأهلي يُشيد بلاعبي الأحمر بعد الفوز على الوداد بدوري أبطال أفريقيا









أعرب طارق قنديل عضو مجلس ادارة النادي الأهلي عن سعادته بالفوز علي الوداد المغربي يهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم علي ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في ذهاب الدور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.





وقال قنديل في تصريحات لبرنامج نمر وان علي قناة النهار: "الأهلي أنهي الشوط الأول من نصف نهائي افريقيا بنجاح، ويتبقي شوط ثان في القاهرة، الجمعة المقبل، ونتمني الوصول إلي النهائي، وحصد اللقب، لاسعاد الجماهير المتعطشة للفوز بدوري أبطال افريقيا".





وأشاد قنديل بلاعبي الأهلي الذين ظهورا بمتسوي متميز في مواجهة الويم، وكانوا علي قدر المسؤولية



