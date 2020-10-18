10 أرقام مثيرة من انتصار الأهلي الثمين على الوداد المغربي

تغلب فريق الأهلي على مضيفه فريق الوداد المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بين الفريقين، مساء السبت، على استاد المركب الرياضي محمد الخامس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





حملت ثنائية الأهلي في شباك فريق الوداد توقيع كلا من، محمد مجدي أفشة بالدقيقة الثالثة من بداية المباراة، وأضاف التونسي على معلول الهدف الثاني بالدقيقة 62 من ركلة جزاء، ليقترب المارد الأحمر بقوة من التأهل للمباراة النهائية للبطولة الإفريقية قبل موقعة الاياب يوم 23 أكتوبر الجاري في مصر.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأرقام من فوز الأهلي على الوداد المغربي:-





- يعد هذا الفوز رقم 24 للأندية المصرية على نظيرتها المغربية خلال 53 مباراة جمعتهما في البطولات الإفريقية عبر التاريخ، بينما فاز المغاربة في 13 مباراة وحسم التعادل 16 مباراة.





- ثنائية الأهلي في مرمي الوداد رفعت رصيد أهداف الأندية المصرية في شباك نظيرتها المغربية إلى 64 هدفا، مقابل 43 هدفا فقط للمغاربة.





- الأهلي حقق الفوز رقم 8 على الأندية المغربية خلال 22 مباراة جمعته مع المغاربة بالبطولات الإفريقية، بينما خسر 6 مباريات وتعادل في 8 مباريات أخري.





- فاز الأهلي على فريق الوداد البيضاوي للمرة الثالثة في تاريخ مواجهاتهما بالبطولات الإفريقية، بينما للفريق المغربي انتصارين فقط على حساب المارد الأحمر، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات سابقة بينهما.





- يعتبر هذا الفوز الثاني للأهلي على الوداد في المغرب، بعدما سبق وفاز عليه بهدف نظيف عام 2016، بينما خسر هناك مباراتين سابقتين، وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة.





- بيتسو موسيماني مدرب الأهلي حقق الفوز رقم 4 له على فريق الوداد المغربي خلال 11 مباراة جمعتهما بالبطولات الإفريقية، كما أنه الفوز الأول للمدرب الجنوب إفريقي ضد بطل المغرب على ملعب الأخير.





- يعد هذا الفوز الثالث لـ موسيماني مع الأهلي خلال 4 مباريات قاد فيها الفريق (3 فوز – 1 تعادل)، ولم يتلقى أي هزيمة مع الفريق الأحمر حتي الآن.





- تعد هذه الهزيمة الأولي لفريق الوداد على ملعبه منذ 4 سنوات تقريبا، وتحديدا منذ خسارته أمام الأهلي أيضا بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في دور المجموعات الإفريقي بتاريخ 27 يونيو 2016.





- علي معلول سجل هدفه الإفريقي رقم 9 مع الأهلي، وعزز مكانه في المركز الثالث بقائمة هدافي الأحمر الأجانب بالبطولات الإفريقية والتي يتصدرها فلافيو بـ18 هدفا، ويليه وليد أزارو بـ13 هدفا.





- سجل محمد مجدي أفشة هدفه الإفريقي الثاني خلال مشواره مع النادي الأهلي.



