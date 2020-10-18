الشعبة العامة للأدوية: مستعدين لأي موجة ثانية لكورونا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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كشف علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية، عن المخزون الإستراتيجي لمصر من الأدوية استعدادًا لحدوث أي موجة ثانية متوقعة لفيروس كورونا.

وقال "عوف" خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن جميع الأدوية الأساسية لعلاج فيروس كورونا والمساعدة لرفع المناعة متوفرة داخل مصر ولا يوجد بها أي نقص.

وأشار إلى أن هناك 30 نوعًا من فيتامين سي متوفر، مستطردًا "لا يوجد أي أزمة نقص في أدوية رفع المناعة أو أدوية فيتامين سي، ولكن الأهم هو التزام بالإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة".

آخر تطورات فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98157 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 105297 حالة من ضمنهم 98157 حالة تم شفاؤها، و6109 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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